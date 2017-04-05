"Український вибір" в Хмельницькому обговорив реалізацію мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні у Хмельницькому відбулася науково-практична конференція "Мінські угоди як платформа збереження державності, економічної безпеки, соціального захисту громадян і встановлення миру в Україні", організована Громадським рухом "Український вибір - Право народу", передає УНН з посиланням на прес-службу організації.
У конференції взяли участь представники громадських організацій та політичних партій, народні депутати України, представники державних органів влади та місцевого самоврядування, вчені, журналісти.
"Адепти "партії війни", не зацікавлені в збереженні територіальної цілісності та єдності України, відновлення миру на Донбасі, намагалися зірвати конференцію - надійшли повідомлення про мінування будівлі, де проходив цей захід. Молодики, які заявили про свою причетність до "Правого сектору" та партії "Свобода", влаштували чергову провокацію - спробували імітувати загрозу терористичного акту і погрожували фізичною розправою учасникам конференції та представникам ЗМІ", - повідомили в "Українському виборі".
У своєму зверненні до учасників конференції лідер руху Віктор Медведчук наголосив на необхідності участі представників громадськості та всіх людей доброї волі у врегулюванні конфлікту на Донбасі "щоб зупинити кровопролиття на Донбасі, відновити територіальну цілісність України, об'єднати народ, "зшити "країну!"
На думку народного депутата України Василя Німченка, Україна і особливо її народ потребують і мають право на створення уряду національної єдності, коли кожен регіон повинен бути під захистом, включаючи Донецьку та Луганську область.
"Третій рік говоримо про реалізацію Мінських угод, представники "партії війни" не пропонують альтернативу мінським угодами, блокуючи території України. Хіба це не латентний геноцид, коли люди залишаються без роботи, освіти та житла?" - констатував В.Німченко.
Економічний експерт "Українського вибору" Олександр Колтунович розповів присутнім про наслідки конфлікту на Донбасі для економіки України.
"Найбільше постраждали машинобудування, металургія і інші сектори промисловості. Йдеться про фактичну зупинку підприємств у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях. Ще більше посилить кризу нинішня транспортна і торгова блокада Донбасу, прямі втрати від якої становитимуть мільярди доларів ", - прогнозує експерт.
У прес-службі також нагадали, що заходи "Українського вибору" регулярно намагаються зірвати представники "партії війни". Офіс "Українського вибору - Права народу" неодноразово потерпав від збройних нападів і підпалів, а окремі народні депутати навіть відкрито закликали до вбивства В.Медведчука.