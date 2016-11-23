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"Украинский выбор - право народа": требуем провести расследование массовых беспорядков и теракта в Киеве

Киев • УНН

 • 10936 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Общественное движение "Украинский выбор - право народа" обратилось к правоохранительным органам с требованием провести расследование нападения на офис Движения. Об этом сообщает исполком организации, передает УНН.

"Украинский выбор - право народа": требуем провести расследование массовых беспорядков и теракта в Киеве

"Одним из организаторов и подстрекателей нападения на офис Движения является командир батальона ОУН Н. Коханивский, принимавший непосредственное участие в погроме. Среди нападавших также находился народный депутат И. Мосийчук. О подготовке разгрома офиса заявлял А. Скоропадский, пресс-секретарь "Правого сектора", тем самым подтвердив участие его активистов в нападении на офис Движения "Украинский выбор — Право народа", - говорится в заявлении.

"В "Украинском выборе — Праве народа" противоправные действия членов национал-радикальных организаций "Белый молот", "Добровольческое движение ОУН", "Правый сектор", "Третья сотня майдана" назвали такими, которые содержат все квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 258 УК Украины ("Террористический акт"). Поскольку противоправные действия радикалов — поджог помещения, в котором находились более 10 сотрудников Движения, — несли прямую угрозу массовой гибели людей", - сообщили у В.Медведчука.

Организованные массовые беспорядки, которые сопровождались погромами, поджогом и уничтожением имущества, свидетельствуют о наличии в действиях членов радикальных организаций признаков преступления, предусмотренных частью первой статьи 294 Уголовного кодекса Украины ("Массовые беспорядки"). Таким образом, речь идет о совершении организованной группой лиц преступлений, предусмотренных частью второй статьи 296, частью первой статьи 294 Уголовного кодекса Украины, а именно: организация массовых беспорядков и хулиганство.

Общественное движение "Украинский выбор — Право народа" считает нападение на офис Движения продолжением террора и политического преследования в отношении Виктора Медведчука, планомерно и системно осуществляемого на протяжении последних лет. Поджоги, грабежи, вооруженные нападения на офис, запугивания и физическое насилие над участниками Движения, прямые угрозы жизни Виктора Медведчука — указанные преступления должны стать объектом досудебного расследования.

"Общественное движение "Украинский выбор — Право народа" настаивает на внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении группой лиц преступлений, предусмотренных частью второй статьи 296, частью первой статьи 294 Уголовного кодекса Украины, а также требует начать досудебное расследование и уведомить письменно, согласно установленному законом порядку, об окончании досудебного расследования и начале уголовного производства", - говорится в заявлении исполкома.

Украинские Национальные Новости

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