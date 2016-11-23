"Український вибір - Право народу": вимагаємо провести розслідування масових заворушень і теракту в Києві

"Одним з організаторів і підбурювачів нападу на офіс Руху є командир батальйону ОУН М.Коханівський, який брав безпосередню участь у погромі. Серед нападників також перебував народний депутат І.Мосійчук. Про підготовку розгрому офісу заявляв А.Скоропадський, прес-секретар “Правого сектора”, тим самим підтвердивши участь його активістів в нападі на офіс Руху “Український вибір — Право народу”, - йдеться в заяві.

"В “Українському виборі” протиправні дії членів націонал-радикальних організацій “Білий молот”, “Добровольчий рух ОУН”, “Правий сектор”, “Третя сотня майдану” назвали такими, які містять всі кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого частиною другою статті 258 КК України (“Терористичний акт”). Оскільки протиправні дії радикалів — підпал приміщення, в якому перебувало понад 10 співробітників Руху, — несли пряму загрозу масової загибелі людей", - повідомили у В.Медведчука.

Організовані масові заворушення, які супроводжувалися погромами, підпалом і знищенням майна, свідчать про наявність в діях членів радикальних організацій ознак злочину, передбачених частиною першою статті 294 Кримінального кодексу України (“Масові безлади”). Таким чином, мова йде про вчинення організованою групою осіб злочинів, передбачених частиною другою статті 296, частиною першою статті 294 Кримінального кодексу України, а саме: організація масових заворушень і хуліганство.

Громадський рух “Український вибір — Право народу” вважає напад на офіс Руху продовженням терору і політичного переслідування відносно Віктора Медведчука, планомірно і системно здійснюваного впродовж останніх років. Підпали, грабежі, збройні напади на офіс, залякування і фізичне насильство над учасниками Руху, прямі загрози життю Віктора Медведчука — зазначені злочини повинні стати об’єктом досудового розслідування.

"Громадський рух “Український вибір — Право народу” наполягає на внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення групою осіб злочинів, передбачених частиною другою статті 296, частиною першою статті 294 Кримінального кодексу України, а також вимагає почати досудове розслідування і повідомити письмово, відповідно до встановленого законом порядку, про закінчення досудового розслідування і початку кримінального провадження", - йдеться в заяві виконкому.