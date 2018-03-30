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Украинское правительство должно прекратить контроль российских олигархов над украинским облэнерго - эксперт

Украинское правительство должно прекратить контроль российских олигархов над украинским облэнерго - эксперт

Киев  •  УНН

 • 16177 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В интересах обеспечения национальной безопасности, украинское правительство должно прекратить контроль российскими олигархами над большей частью украинского электросети. Такой совет высказал экономический эксперт “Атлантического Совета” Андерс Аслунд в своей публикации о ситуации на энергорынке Украины, информирует УНН.

“Украина имеет проблему на уровне национальной безопасности в своей сети. Странным является тот факт, что 11 из 24-х облэнерго в Украине в значительной мере принадлежат российской группе под руководством российского националиста Александра Бабакова, который находится под санкциями США и ЕС за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма в должности вице-спикера российской Госдумы” , - пишет американский эксперт отметив, что по требованиям санкций стран Запада, имущество и активы Бабакова должны быть заморожены.

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К тому же, Бабков фигурирует в так называемых Панамских бумагах, добавил Аслунд.

“Украинское правительство должно заблокировать его активы с целью национальной безопасности. Мы здесь заботимся о российских кибератаках на украинские сети, в то время как их большая часть находится в собственности, под контролем и в эксплуатации врага”, — подчеркнул Аслунд.

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Эксперт также обратил внимание, что другим владельцем немалой части сетей является Константин Григоришин. Он наоборот, был гражданином России, но затем получил украинское гражданство.

Аслунд также напомнил, что законодательство о рынках электроэнергии в Украине был утвержден Верховной Радой еще в июне 2017 года. И хотя документ вступил в силу сразу, большинство его положений остаются невыполненными.

Напомним, согласно докладу Андерса Аслунд опубликованную на сайте “Атлантического совета”, убытки Украины достигать 98,4 млрд долларов, если она навсегда потеряет территории Донбасса и Крыма с их активами, месторождениями, жильем и так далее.

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