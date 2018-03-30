Украинское правительство должно прекратить контроль российских олигархов над украинским облэнерго - эксперт

“Украина имеет проблему на уровне национальной безопасности в своей сети. Странным является тот факт, что 11 из 24-х облэнерго в Украине в значительной мере принадлежат российской группе под руководством российского националиста Александра Бабакова, который находится под санкциями США и ЕС за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма в должности вице-спикера российской Госдумы” , - пишет американский эксперт отметив, что по требованиям санкций стран Запада, имущество и активы Бабакова должны быть заморожены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Atlantic Council прогнозирует значительную девальвацию гривны

К тому же, Бабков фигурирует в так называемых Панамских бумагах, добавил Аслунд.

“Украинское правительство должно заблокировать его активы с целью национальной безопасности. Мы здесь заботимся о российских кибератаках на украинские сети, в то время как их большая часть находится в собственности, под контролем и в эксплуатации врага”, — подчеркнул Аслунд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белый дом обвинил Россию в организации кибератаки с использованием вируса Petya

Эксперт также обратил внимание, что другим владельцем немалой части сетей является Константин Григоришин. Он наоборот, был гражданином России, но затем получил украинское гражданство.

Аслунд также напомнил, что законодательство о рынках электроэнергии в Украине был утвержден Верховной Радой еще в июне 2017 года. И хотя документ вступил в силу сразу, большинство его положений остаются невыполненными.

Напомним, согласно докладу Андерса Аслунд опубликованную на сайте “Атлантического совета”, убытки Украины достигать 98,4 млрд долларов, если она навсегда потеряет территории Донбасса и Крыма с их активами, месторождениями, жильем и так далее.