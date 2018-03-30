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Український уряд має припинити контроль російських олігархів над українськими обленерго - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В інтересах гарантування національної безпеки, український уряд має припинити контроль російськими олігархами над більшою частиною української електромережі. Таку пораду висловив економічний експерт “Атлантичної Ради” Андерс Аслунд у своїй публікації щодо ситуації на енергоринку України, інформує УНН.

“Україна має проблему на рівні національної безпеки у своїй електромережі. Дивним є той факт, що 11 з 24-х обленерго в Україні значною мірою належать російській групі під керівництвом російського націоналіста Олександра Бабакова, який перебуває під санкціями США та ЄС за його роль у російській окупації та анексії Криму на посаді віце-спікера Російської Держдуми”, — пише американський експерт зазначивши, що за вимогами санкцій країн Заходу, майно та активи Бабакова мають бути заморожені.

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До того ж, Бабков фігурує в так званих Панамських паперах, додав Аслунд.

“Український уряд повинен заблокувати його активи з метою національної безпеки. Ми тут турбуємося про російські кібератаки на українській мережі, в той час як їх переважна частина перебуває у власності, під контролем та в експлуатації ворога”, — наголосив Аслунд.

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Експерт також звернув увагу, що іншим власником немалої частини мереж є Костянтин Григоришин. Він навпаки, був громадянином Росії, але потім отримав українське громадянство.

Аслунд також нагадав, що законодавство про ринки електроенергії в Україні було затверджено Верховною Радою ще в червні 2017 року. І хоча документ набрав чинності одразу, більшість його положень залишаються невиконаними.

Нагадаємо, згідно з доповіддю Андерса Аслунд опубліковану на сайті “Атлантичної ради”, збитки України сягатимуть 98,4 мільярдів доларів, якщо вона назавжди втратить території Донбасу та Криму з їхніми активами, родовищами, житлами і так далі. 

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