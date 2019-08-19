Украинский теннисист получил четвертый титул в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В рамках теннисного турнира категории ITF в Польше победил украинец Владислав Манафов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса".
В финале украинец и Давид Пихлер из Австрии, посеянные под первым номером, победили австралийский дуэт Адама Тейлора и Джейсона Тейлора — 6:3, 6:4.
Сказано, что Манафов и Пихлер провели первый совместный турнир. Для украинца этот титул стал уже четвертым в этом году, в том числе третьим на 25-тысячниках, а австриец записал в актив третью победу в паре в сезоне.
Стоит отметить, что 26-летний Манафов пока занимает 237 место в рейтинге АТР среди парного разряда.