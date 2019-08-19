Український тенісист здобув четвертий титул в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В рамках тенісного турніру категорії ITF в Польщі тріумфував українець Владислав Манафов, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".
У фіналі українець і Давид Піхлер з Австрії, посіяні під першим номером, перемогли австралійський дует Адама Тейлора і Джейсона Тейлора - 6:3, 6:4.
Сказано, що Манафов і Піхлер провели перший спільний турнір. Для українця цей титул став вже четвертим в цьому році, в тому числі третім на 25-тисячниках, а австрієць записав в актив третю перемогу в парі в сезоні.
Варто відзначити, що 26-річний Манафов наразі займає 237 місце в рейтингу АТР серед парного розряду.