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Український тенісист здобув четвертий титул в сезоні

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. В рамках тенісного турніру категорії ITF в Польщі тріумфував українець Владислав Манафов, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".

У фіналі українець і Давид Піхлер з Австрії, посіяні під першим номером, перемогли австралійський дует Адама Тейлора і Джейсона Тейлора - 6:3, 6:4.

Сказано, що Манафов і Піхлер провели перший спільний турнір. Для українця цей титул став вже четвертим в цьому році, в тому числі третім на 25-тисячниках, а австрієць записав в актив третю перемогу в парі в сезоні.

Варто відзначити, що 26-річний Манафов наразі займає 237 місце в рейтингу АТР серед парного розряду.

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