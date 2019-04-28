Украинский теннисист вышел в финал парного турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В итальянском городке Франкавилла-аль-Маре состоялся полуфинальный теннисный поединок парного разряда грунтового турнира категории ATP Challenger Tour, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Лидеры посева украинец Денис Молчанов и словак Зеленай в 1/2 финала одержали победу над третьими ракетками турнира, дуэтом Филиппом Освальдом (Австрия)/Филиппом Полашека (Словакия) — 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте около часа, Денис и Игорь записали себе в актив пять брейков, а на своей подаче проиграли только один гейм.
В противостоянии за титул Молчанов и Зеленай встретятся с другими сеяными, парой Гильермо Дюран (Аргентина)/Давид Вега-Эрнандес (Испания), которые занимают 87 и 110 места в парном мировом рейтинге соответственно (наш Молчанов 70-й).
Напомним, что в апреле украинские-словацкий дуэт победил на “Челленджер” в Барлетта, где теннисисты выиграли парный титул и в прошлом сезоне.