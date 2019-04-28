Український тенісист вийшов у фінал парного турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В італійському містечку Франкавілла-аль-Маре відбувся півфінальний тенісний поєдинок парного розряду ґрунтового турніру категорії ATP Challenger Tour, інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Лідери посіву українець Денис Молчанов і словак Зеленай в 1/2 фіналу здобули перемогу над третіми ракетками турніру, дуетом Філіпом Освальдом (Австрія)/Філіпом Полашеком (Словаччина) – 6:3, 6:1. Тенісисти провели на корті близько години, Денис та Ігор записали собі в актив п'ять брейків, а на своїй подачі програли тільки один гейм.
У протистоянні за титул Молчанов і Зеленай зустрінуться з другими сіяними, парою Гільєрмо Дюран (Аргентина)/Давид Вега-Ернандес (Іспанія), які займають 87 і 110 місця в парному світовому рейтингу відповідно (наш Молчанов 70-й).
Нагадаємо, що в квітні українсько-словацький дует переміг на "челленджері" в Барлетта, де тенісисти виграли парний титул і в минулому сезоні.