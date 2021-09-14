Украинский теннисист стал победителем квалификации "Челленджер" в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинец Виталий Сачко пробился в основную сетку представительного "Челленджер" (призовой фонд - 132 тыс. евро), который проходит в Щецине (Польша), информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Во время прохождения квалификации Сачко обыграл местного теннисиста Макса Касниковски — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, и россиянина Богдана Боброва — 4:6, 6:3, 6:4.
В первом круге на Виталия ожидает тест от седьмого сеяного (91-й ракетки мира) испанца Роберто Карбалеса-Баен.
Дополнение
В парном разряде данного турнира выступит наш Владислав Манафов в дуэте с поляком Матушевским.