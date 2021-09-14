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Украинский теннисист стал победителем квалификации "Челленджер" в Польше

Украинский теннисист стал победителем квалификации "Челленджер" в Польше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинец Виталий Сачко пробился в основную сетку представительного "Челленджер" (призовой фонд - 132 тыс. евро), который проходит в Щецине (Польша), информирует УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Во время прохождения квалификации Сачко обыграл местного теннисиста Макса Касниковски — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, и россиянина Богдана Боброва — 4:6, 6:3, 6:4.

В первом круге на Виталия ожидает тест от седьмого сеяного (91-й ракетки мира) испанца Роберто Карбалеса-Баен.

Дополнение

В парном разряде данного турнира выступит наш Владислав Манафов в дуэте с поляком Матушевским.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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