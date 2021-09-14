Український тенісист став переможцем кваліфікації "челенджеру" в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українець Віталій Сачко пробився в основну сітку представницького "челенджеру" (призовий фонд – 132 тис. євро), що триває у Щецині (Польща), інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Під час проходження кваліфікації Сачко обіграв місцевого тенісиста Макса Касніковскі — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, та росіянина Богдана Боброва — 4:6, 6:3, 6:4.
У першому колі на Віталія очікує тест від сьомого сіяного (91-ї ракетки світу) іспанця Роберто Карбалеса-Баени.
Доповнення
У парному розряді даного турніру виступить наш Владислав Манафов у дуеті із поляком Матушевскі.