Український тенісист став переможцем кваліфікації "челенджеру" в Польщі

Деталі

Під час проходження кваліфікації Сачко обіграв місцевого тенісиста Макса Касніковскі — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, та росіянина Богдана Боброва — 4:6, 6:3, 6:4.

У першому колі на Віталія очікує тест від сьомого сіяного (91-ї ракетки світу) іспанця Роберто Карбалеса-Баени.

Доповнення

У парному розряді даного турніру виступить наш Владислав Манафов у дуеті із поляком Матушевскі.