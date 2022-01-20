Украинский теннисист попался на употреблении допинга: известно наказание
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. 27-летний украинский теннисист Даниил Калениченко во время выступления на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе (8-14 ноября 2021 года) сдал образец мочи, который был отправлен в аккредитованную лабораторию WADA в Монреале. Об этом сообщает сайт "Большого тенниса Украины", передает УНН.
Детали
В пробе Калениченко был обнаружен метаболит "LGD-4033" (лигандрол) - вещество относится к категории "S1" запрещенного списка WADA (анаболические агенты) и, следовательно, запрещено Теннисной антидопинговой программой.
10 января украинцу было сообщено, что он нарушил правила Антидопинговой программы, а с 20 января началось его временное отстранение от выступления на турнирах.
Указано, что игрок сохраняет право обратиться к председателю независимого трибунала по отмене временного отстранения.
Дополнения
На "челенджере" в столице Словакии Калениченко стартовал с квалификации и дошел до второго круга. На данный момент киевлянин занимает 549 место в рейтинге ATP.