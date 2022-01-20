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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Український тенісист попався на вживанні допінгу: відоме покарання

Український тенісист попався на вживанні допінгу: відоме покарання

Київ • УНН

 • 16748 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. 27-річний український тенісист Данило Каленіченко під час виступу на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі (8-14 листопада 2021 року) здав зразок сечі, який було відправлено до акредитованої лабораторії WADA у Монреалі. Про це повідомляє сайт "Великого тенісу України", передає УНН.

Деталі

У пробі Каленіченка був виявлений метаболіт "LGD-4033" (лігандрол) - речовина відноситься до категорії "S1" забороненого списку WADA (анаболічні агенти) і, отже, заборонено Тенісною антидопінговою програмою.

10 січня українцю було повідомлено, що він порушив правила Антидопінгової програми, а з 20 січня розпочалося його тимчасове усунення від виступу на турнірах.

Зазначено, що гравець зберігає право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового усунення.

Доповнення

На "челенджері" у столиці Словаччини Каленіченко стартував із кваліфікації та дійшов до другого кола. На даний момент киянин посідає 549 місце в рейтингу ATP.

Українські Національні Новини

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