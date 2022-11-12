Украинский теннисист Молчанов выиграл парный турнир в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов и Александр Недовесов из Казахстана стали победителями парного челленджера в Братиславе (Словакия), передает УНН.
Детали
Молчанов и Недовесов победили чешский дуэт Петра Ноуза и Эндрю Поулсона – 4:6, 6:4, 10:6.
Продолжался матч 1 час и 27 минут. Этот трофей стал для украинца вторым в сезоне. В феврале Молчанов выиграл турнир серии АТР-250 в Марселе.
Напомним
Теннисистки сборной Украины досрочно оформили победу над сборной Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.