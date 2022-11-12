Український тенісист Молчанов виграв парний турнір у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Український тенісист Денис Молчанов і Олександр Недовєсов з Казахстану стали переможцями парного челленджера в Братиславі (Словаччина), передає УНН.
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Молчанов та Недовєсов перемогли чеський дует Петра Ноуза та Ендрю Поулсона - 4:6, 6:4, 10:6.
Тривав матч 1 годину та 27 хвилин. Цей трофей став для українця другим у сезоні. У лютому Молчанов виграв турнір серії АТР 250 у Марселі.
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