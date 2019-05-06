Украинский стартап подал жалобу против Apple

Две ИТ-компаний из сферы родительского контроля за мобильными девайсами подали жалобу в Европейскую комиссию по конкуренции на действия американской компании Apple: стартап Kidslox с главным офисом в Черкассах, а также испанская компания Qustodio.

“На американскую корпорацию Apple жалобу в Европейскую комиссию по конкуренции подали 2 ИТ-компаний из сферы родительского контроля за мобильными гаджетами: стартап Kidslox с главным офисом в Черкассах, а также испанская компания Qustodio. В своей жалобе истцы обвиняют Apple в злоупотреблении монопольным положением и „вытравливания“ приложений, позволяющих контролировать пребывание детей за мобильными телефонами. Создав собственную программу родительского контроля, Apple блокирует обновление своих конкурентов или просто удаляет их из AppStore”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, корпорация Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля ряда сторонних разработчиков из магазина приложений App Store тем, что они не соответствовали требованиям политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Apple: США нужно последовать примеру ЕС в сфере регулирования в интернете

Ранее газета The New York Times сообщила, что Apple стремится к монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов. В частности, по информации газеты, компания под руководством Тима Кука только за последний год лишила основного функционала или совсем удалила из своего магазина приложений App Store 11 из 17 самых популярных программ, предоставляющих возможность родительского контроля. Среди них Ourpact, Mobicip, Сurbi и подобные приложения такого рода. Но приложение Kidslox и испанская компания Qustodio пока еще находятся в магазине и пытаются сопротивляться новой политике Apple. Ограничению функционала подверглись также множество менее известных подобных приложений. Как уточняет издание, данные меры со стороны Apple усилились после того, как подобная функция — Screen Time — появилась в стандартной операционной системе ее телефонов iPhone и планшетных компьютеров iPad.