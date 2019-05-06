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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106082 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107514 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132401 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113540 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139078 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144833 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130251 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130310 просмотра

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Актуальное
Украинский стартап подал жалобу против Apple

Украинский стартап подал жалобу против Apple

Киев  •  УНН

 • 19745 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Отечественный стартап Kidslox подал жалобу на корпорацию Apple за злоупотребление монопольным положением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт стартапа.

Две ИТ-компаний из сферы родительского контроля за мобильными девайсами подали жалобу в Европейскую комиссию по конкуренции на действия американской компании Apple: стартап Kidslox с главным офисом в Черкассах, а также испанская компания Qustodio.

“На американскую корпорацию Apple жалобу в Европейскую комиссию по конкуренции подали 2 ИТ-компаний из сферы родительского контроля за мобильными гаджетами: стартап Kidslox с главным офисом в Черкассах, а также испанская компания Qustodio. В своей жалобе истцы обвиняют Apple в злоупотреблении монопольным положением и „вытравливания“ приложений, позволяющих контролировать пребывание детей за мобильными телефонами. Создав собственную программу родительского контроля, Apple блокирует обновление своих конкурентов или просто удаляет их из AppStore”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, корпорация Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля ряда сторонних разработчиков из магазина приложений App Store тем, что они не соответствовали требованиям политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что Apple стремится к монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов. В частности, по информации газеты, компания под руководством Тима Кука только за последний год лишила основного функционала или совсем удалила из своего магазина приложений App Store 11 из 17 самых популярных программ, предоставляющих возможность родительского контроля. Среди них Ourpact, Mobicip, Сurbi и подобные приложения такого рода. Но приложение Kidslox и испанская компания Qustodio пока еще находятся в магазине и пытаются сопротивляться новой политике Apple. Ограничению функционала подверглись также множество менее известных подобных приложений. Как уточняет издание, данные меры со стороны Apple усилились после того, как подобная функция — Screen Time — появилась в стандартной операционной системе ее телефонов iPhone и планшетных компьютеров iPad.

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