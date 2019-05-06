Український стартап подав скаргу проти Apple

Дві ІТ-компаній зі сфери батьківського контролю за мобільними девайсами подали скаргу до Європейської комісії з конкуренції на дії американської компанії Apple: стартап Kidslox із головним офісом у Черкасах, а також іспанська компанія Qustodio.

“На американську корпорацію Apple скаргу до Європейської комісії з конкуренції подали 2 ІТ-компаній зі сфери батьківського контролю за мобільними гаджетами: стартап Kidslox із головним офісом у Черкасах, а також іспанська компанія Qustodio. У своїй скарзі позивачі звинувачують Apple у зловживанні монопольним становищем і „витравлюванні“ додатків, що дозволяють контролювати перебування дітей за мобільними телефонами. Створивши власну програму батьківського контролю, Apple блокує оновлення своїх конкурентів або просто видаляє їх із AppStore”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, корпорація Apple пояснила видалення додатків для батьківського контролю низки сторонніх розробників з магазину додатків App Store тим, що вони не відповідали вимогами політики корпорації в частині безпеки і конфіденційності користувачів.

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Раніше газета The New York Times повідомила, що Apple прагне до монополії в області додатків, які контролюють час використання мобільних телефонів. Зокрема, за інформацією газети, компанія під керівництвом Тіма Кука лише за останній рік позбавила основного функціоналу або зовсім видалила зі свого магазину додатків App Store 11 з 17 найпопулярніших програм, що надають можливість батьківського контролю. Серед них Ourpact, Mobicip, Сurbi тощо. Але додаток Kidslox та іспанська компанія Qustodio наразі ще знаходяться в магазин та намагаються чинити спротив новій політиці Apple. Обмеження функціонала піддалися також безліч менш відомих подібних додатків. Як уточнює видання, дані заходи з боку Apple посилилися після того, як подібна функція — Screen Time — з’явилася в стандартній операційній системі її телефонів iPhone і планшетних комп’ютерів iPad.