Apple видалила сторонні додатки для батьківського контролю через політику безпеки

"Нещодавно ми видалили кілька додатків з функцією батьківського контролю з App Store і зробили це з простої причини - вони ставлять під загрозу конфіденційність і безпеку користувачів", - відзначили в повідомленні Apple.

У корпорації підкреслили, що видалення додатків сторонніх розробників для батьківського контролю з App Store - це не питання конкуренції, а питання безпеки. "Apple завжди підтримувала сторонні додатки в App Store, які допомагають батькам керувати пристроями своїх дітей. І в цій категорії додатків, і в кожній іншій категорії ми прагнемо надати конкурентоспроможну інноваційну екосистему", - резюмували в компанії.

У компанії пояснили, що за останній рік деякі з додатків з функцією батьківського контролю стали використовувати глибоко проникаючу технологію (Mobile Device Management, MDM), яка надає сторонній контроль і доступ до пристрою, а також до інформації, яка включає місце розташування користувача, сценарії використання додатка, доступ до електронної пошти, камері і історії перегляду сторінок в інтернеті.

Незважаючи на те, що застосування подібної технології допускається в корпоративних цілях, але коли мова йде про приватний споживача, впевнені в Apple, установка контролю MDM на пристрої клієнта дуже ризикована, і є явним порушенням політики App Store.

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