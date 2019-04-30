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Гендиректор Xiaomi проспорив 1 млрд юанів

Гендиректор Xiaomi проспорив 1 млрд юанів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Засновник і генеральний директор виробника смартфонів Xiaomi Лей Цзюнь проспорив 1 млрд юанів (148,4 млн дол.) главі найбільшого в Китаї виробника кондиціонерів Gree Electric Appliances Inc. Дун Мінчжу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Підприємці уклали парі ще в 2013 році. Тоді в ефірі одного з китайських телеканалів Лей заявив, що, за його оцінками, через п'ять років дохід виробника смартфонів перевищить дохід Gree Electric. Конкретні показники виручки бізнесмени тоді не вказали.

"Нехай вся країна стане свідком, якщо через п'ять років наші доходи перевершать доходи Gree, голова Дун, будь ласка, заплатіть мені один юань", - сказав тоді Лей. Але його опонент запропонував збільшити ставку до 1 млрд юанів.

У неділю, 28 квітня, Gree Electric відзвітував про дохід в 198 млрд юанів (29,4 млрд дол.) за минулий рік. Це приблизно на 20 млрд юанів (2,97 млрд дол.) більше, ніж у Xiaomi за той же період.

Однак чи стане глава Xiaomi виплачувати проспорений мільярд, неясно, пише Bloomberg. У 2013 році його висловлювання розцінювалися як виклик вискочки одному з авторитетних національних підприємців.

Представники Xiaomi і Gree від коментарів з цього приводу відмовилися.

Азартні ігри на материковій частині Китаю заборонені.

Нагадаємо, 15 годин і 49 хвилин знадобилося компанії у сфері електронної комерції Alibaba Group, щоб перевершити власний минулорічний рекорд із продажу в День холостяка - традиційний китайський день розпродажів, який відзначається 11 листопада

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