Украинский спортсмен намерен побить мировой рекорд Гиннеса в становой тяге
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Рекордсмен Украины Вячеслав Павличук сегодня осуществит попытку установить мировой рекорд Гиннеса в становой тяге. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба Национального Реестра Рекордов Украины.
Детали
15 апреля в Кривом Роге эксперты Национального Реестра Рекордов соответствии с международными правилами осуществят фиксацию мирового рекорда в номинации “Most weight lifted by deadlift in one minute”.
На Книгу Рекордов Гиннеса претендует рекордсмен Украины, мастер спорта в становой тяге, криворожец Вячеслав Павличук.
В прошлом году известный пауэрлифтер установил рекорд Украины в номинации “Наибольшее количество повторов в становой тяге штанги 100 кг с лямками”, осуществив 63 повторы упражнения за 60 секунд. Теперь становая тяга будет происходить без лямок.
“Предыдущий рекорд, внесенный в Книгу Рекордов Гиннеса в этой номинации, принадлежит россиянину Антону Шиловскому, который за минуту поднял штангу 55 раз. Мы уверены, что украинец Вячеслав Павличук превзойдет этот параметр и установит новый мировой рекорд ”.
Напомним
Дебютировав в составе сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана (1: 1), Анатолий Трубин побил дебютантський вратарский рекорд в официальных матчах своего нынешнего наставника Александра Шовковского.