Украинский спортсмен намерен побить мировой рекорд Гиннеса в становой тяге

Детали

15 апреля в Кривом Роге эксперты Национального Реестра Рекордов соответствии с международными правилами осуществят фиксацию мирового рекорда в номинации “Most weight lifted by deadlift in one minute”.

На Книгу Рекордов Гиннеса претендует рекордсмен Украины, мастер спорта в становой тяге, криворожец Вячеслав Павличук.

В прошлом году известный пауэрлифтер установил рекорд Украины в номинации “Наибольшее количество повторов в становой тяге штанги 100 кг с лямками”, осуществив 63 повторы упражнения за 60 секунд. Теперь становая тяга будет происходить без лямок.

“Предыдущий рекорд, внесенный в Книгу Рекордов Гиннеса в этой номинации, принадлежит россиянину Антону Шиловскому, который за минуту поднял штангу 55 раз. Мы уверены, что украинец Вячеслав Павличук превзойдет этот параметр и установит новый мировой рекорд ”.

Напомним

Дебютировав в составе сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана (1: 1), Анатолий Трубин побил дебютантський вратарский рекорд в официальных матчах своего нынешнего наставника Александра Шовковского.