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Туск призвал не спекулировать на теме возможного проигрыша Украины

Туск призвал не спекулировать на теме возможного проигрыша Украины

Киев  •  УНН

 • 7883 просмотра

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Премьер Польши Дональд Туск призвал западный мир усилить поддержку Украины и прекратить спекуляции относительно ее возможного поражения. Он подчеркнул, что справедливый мир возможен только при условии объединения усилий всего западного мира.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал поддержать Украину больше, чем когда-либо и предостерег от спекуляций относительно возможного поражения Украины, назвав такие разговоры оторванными от реальности. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

«Мы все, без исключения, должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо прежде, ради мира, которого мы все ждем - никто не хочет мира больше, чем Украина, мы это знаем; и в ЕС никто не хочет мира больше, чем Польша, по схожим причинам», - сказал Туск.

Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс16 дек. 2024, 17:26 • 43323 просмотра

Он подчеркнул, что мир станет возможным только тогда, когда он будет справедливым, а этого можно достичь, если весь западный мир объединит свои усилия для его установления.

«Прекратите спекулировать из любой столицы мира о возможном поражении Украины, это не имеет ничего общего с фактами», - подчеркнул Премьер.

Напомним 

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с января следующего года Польша будет председательствовать в Европейском Союзе и приложит максимум усилий для ускорения вступления Украины в ЕС и НАТО. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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ukrainaУкраина
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