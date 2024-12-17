Туск призвал не спекулировать на теме возможного проигрыша Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал поддержать Украину больше, чем когда-либо и предостерег от спекуляций относительно возможного поражения Украины, назвав такие разговоры оторванными от реальности. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

«Мы все, без исключения, должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо прежде, ради мира, которого мы все ждем - никто не хочет мира больше, чем Украина, мы это знаем; и в ЕС никто не хочет мира больше, чем Польша, по схожим причинам», - сказал Туск.

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Он подчеркнул, что мир станет возможным только тогда, когда он будет справедливым, а этого можно достичь, если весь западный мир объединит свои усилия для его установления.

«Прекратите спекулировать из любой столицы мира о возможном поражении Украины, это не имеет ничего общего с фактами», - подчеркнул Премьер.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с января следующего года Польша будет председательствовать в Европейском Союзе и приложит максимум усилий для ускорения вступления Украины в ЕС и НАТО.