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США не знали об операции по ликвидации российского генерала Кириллова в москве - СМИ

США не знали об операции по ликвидации российского генерала Кириллова в москве - СМИ

Киев  •  УНН

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Вашингтон отрицает, что был проинформирован об операции в москве, где погибли генерал Кириллов и его помощник.

Вашингтон не был заранее предупрежден о предполагаемой украинской операции, в результате которой погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил россии Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, передает УНН.

"США не были заранее проинформированы об операции, и мы не поддерживаем и не позволяем подобные действия", - сказал он.

Источники ВВС в Службе безопасности Украины ранее сообщили, что подрыв был операцией спецслужбы, которая считала генерала "военным преступником и абсолютно законной целью".

Дополнение

Взрыв произошел после детонации взрывного устройства в 6 утра возле дома 2 по рязанскому проспекту в Нижегородском районе, в результате чего в ближайших квартирах выбило стекла.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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