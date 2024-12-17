Спецпредставитель Трампа по Украине планирует в январе посетить Киев. СМИ сообщили детали

В начале января новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа на Украине отправится в Киев и несколько других европейских столиц, поскольку следующая администрация пытается быстро положить конец российско-украинской войне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова двух источников, осведомленных о планах поездки, передает УНН.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и россии, не планирует посещать москву во время этой поездки, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, чтобы обсудить личные вопросы.

Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс

Вместо этого он посетит высокопоставленных руководителей в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, сообщили источники. Планирование поездки все еще находится на стадии завершения, и маршрут может измениться, предупредил один из источников.

Как пишет издание, ожидается, что встречи будут сосредоточены на "установлении фактов" от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах, сообщили источники. Тем не менее, запланированная поездка иллюстрирует срочность, которую избранный президент придает прекращению войны в Украине.

Добавим

Трамп пообещал положить конец войне в течение 24 часов после вступления в должность, если не раньше. Бывшие сотрудники разведки и национальной безопасности выразили сомнение в возможности достижения такого результата, отчасти потому, что у президента россии владимира путина может быть мало причин садиться за стол переговоров, по крайней мере на условиях, приемлемых для Киева.

Представитель переходной команды Трампа не сразу ответил на запрос о комментарии, как и представители посольств Украины и Италии в Вашингтоне. СМИ не удалось сразу связаться с представителем посольства Франции в Вашингтоне.