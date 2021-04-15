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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Український спортсмен має намір побити світовий рекорд Гіннеса у становій тязі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Рекордсмен України В’ячеслав Павлічук сьогодні здійснить спробу встановити світовий рекорд Гіннеса у становій тязі. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Національного Реєстру Рекордів України.

Деталі

15 квітня у Кривому Розі експерти Національного Реєстру Рекордів відповідно до міжнародних правил здійснять фіксацію світового рекорду в номінації “Most weight lifted by deadlift in one minute”.

На Книгу Рекордів Гіннеса претендує рекордсмен України, майстер спорту в становій тязі, криворіжець В’ячеслав Павлічук.

Нагадаємо, що торік відомий пауерліфтер встановив рекорд України в номінації “Найбільша кількість повторів у становій тязі штанги 100 кг з лямками”, здійснивши 63 повтори вправи за 60 секунд. Тепер станова тяга відбуватиметься без лямок.

“Попередній рекорд, який внесений до Книги Рекордів Гіннеса у цій номінації, належить росіянину Антону Шиловському, який за хвилину підняв штангу 55 разів. Ми впевнені, що українець В’ячеслав Павлічук перевершить цей параметр і встановить новий світовий рекорд”.

Нагадаємо

Дебютувавши у складі збірної України в матчі відбору ЧС-2022 проти команди Казахстану (1:1), Анатолій Трубін побив дебютантський воротарський рекорд в офіційних матчах свого нинішнього наставника Олександра Шовковського.

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