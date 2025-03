Український спортсмен має намір побити світовий рекорд Гіннеса у становій тязі

Деталі

15 квітня у Кривому Розі експерти Національного Реєстру Рекордів відповідно до міжнародних правил здійснять фіксацію світового рекорду в номінації “Most weight lifted by deadlift in one minute”.

На Книгу Рекордів Гіннеса претендує рекордсмен України, майстер спорту в становій тязі, криворіжець В’ячеслав Павлічук.

Нагадаємо, що торік відомий пауерліфтер встановив рекорд України в номінації “Найбільша кількість повторів у становій тязі штанги 100 кг з лямками”, здійснивши 63 повтори вправи за 60 секунд. Тепер станова тяга відбуватиметься без лямок.

“Попередній рекорд, який внесений до Книги Рекордів Гіннеса у цій номінації, належить росіянину Антону Шиловському, який за хвилину підняв штангу 55 разів. Ми впевнені, що українець В’ячеслав Павлічук перевершить цей параметр і встановить новий світовий рекорд”.

