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Украинский шахматист А.Тухаев победил на турнире в Индии

Украинский шахматист А.Тухаев победил на турнире в Индии

Киев • УНН

 • 6865 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Успешно закончив прошлый 2016, украинские шахматисты удачно начали и 2017-й, получив две награды, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

В Индии финишировал 2-й опен Мумбаи, в котором приняли участие 200 шахматистов, в том числе, 15 гроссмейстеров. Первое место с 7,5 очками из 9 занял гроссмейстер Адам Тухаев. На пол-очка отстали 7 шахматистов, среди которых вторым по дополнительному показателю оказался еще один украинский гроссмейстер Валерий Неверов.

Как сообщал УНН, Василий Иванчук и Анна Музычук торжествовали на чемпионате мира-2016 по быстрым шахматам. Кроме того, А.Музычук получила титул чемпионки мира по блицу.

 

Украинские Национальные Новости

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