Український шахіст А.Тухаєв переміг на турнірі в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Успішно закінчивши минулий 2016 рік, українські шахісти вдало розпочали й 2017-й, здобувши дві нагороди, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
В Індії фінішував 2-й опен Мумбаї, в якому взяли участь 200 шахістів, у тому числі, 15 гросмейстерів. Перше місце з 7,5 очками з 9 зайняв гросмейстер Адам Тухаєв. На пів-очка відстали 7 шахістів, серед яких другим за додатковим показником виявився ще один український гросмейстер Валерій Невєров.
Як повідомляв УНН, Василь Іванчук та Анна Музичук тріумфували на чемпіонаті світу-2016 зі швидких шахів. Окрім того, А.Музичук здобула титул чемпіонки світу з бліцу.