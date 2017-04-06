Украинский ракетный катер присоединился к тренировкам типа PASSEX
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ракетный катер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Прилуки" в Черном море приобщился к совместным тренировкам типа PASSEX с кораблями ВМС Турецкой Республики фрегатом TCG GAZIANTEP и корветом TCG HEYBELIADA. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.
Цель мероприятий заключалась в отработке взаимодействия в составе многонационального корабельного тактического соединения, в соответствии со стандартами НАТО, и в повышении уровня совместимости.
Корабли провели тактическое маневрирование, тренировки по связи, передачи грузов на ходу.
"Участие в этих тренировках была очень полезной для экипажа корабля, мы получили дополнительные знания и усовершенствовали навыки взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам", - отметил командир ракетного катера "Прилуки" капитан 3 ранга Павел Рудь.
Как сообщалось, с 3 по 5 апреля в порту Одессы с дружественным визитом находились корабли ВМС Турецкой Республики фрегат TCG GAZIANTEP и корвет TCG HEYBELIADA .