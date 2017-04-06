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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113734 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172242 просмотра

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11 марта, 14:39 • 126554 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122936 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115897 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106364 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Украинский ракетный катер присоединился к тренировкам типа PASSEX

Украинский ракетный катер присоединился к тренировкам типа PASSEX

Киев  •  УНН

 • 5763 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ракетный катер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Прилуки" в Черном море приобщился к совместным тренировкам типа PASSEX с кораблями ВМС Турецкой Республики фрегатом TCG GAZIANTEP и корветом TCG HEYBELIADA. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

Цель мероприятий заключалась в отработке взаимодействия в составе многонационального корабельного тактического соединения, в соответствии со стандартами НАТО, и в повышении уровня совместимости.

Корабли провели тактическое маневрирование, тренировки по связи, передачи грузов на ходу.

"Участие в этих тренировках была очень полезной для экипажа корабля, мы получили дополнительные знания и усовершенствовали навыки взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам", - отметил командир ракетного катера "Прилуки" капитан 3 ранга Павел Рудь.

Как сообщалось, с 3 по 5 апреля в порту Одессы с дружественным визитом находились корабли ВМС Турецкой Республики фрегат TCG GAZIANTEP и корвет TCG HEYBELIADA .

Украинские Национальные Новости

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