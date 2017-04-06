Украинский ракетный катер присоединился к тренировкам типа PASSEX

Цель мероприятий заключалась в отработке взаимодействия в составе многонационального корабельного тактического соединения, в соответствии со стандартами НАТО, и в повышении уровня совместимости.

Корабли провели тактическое маневрирование, тренировки по связи, передачи грузов на ходу.

"Участие в этих тренировках была очень полезной для экипажа корабля, мы получили дополнительные знания и усовершенствовали навыки взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам", - отметил командир ракетного катера "Прилуки" капитан 3 ранга Павел Рудь.

Как сообщалось, с 3 по 5 апреля в порту Одессы с дружественным визитом находились корабли ВМС Турецкой Республики фрегат TCG GAZIANTEP и корвет TCG HEYBELIADA .