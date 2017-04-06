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Український ракетний катер долучився до тренувань типу PASSEX

Український ракетний катер долучився до тренувань типу PASSEX

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ракетний катер Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Прилуки” у Чорному морі залучився до спільних тренувань типу PASSEX з кораблями Військово-Морських Сил Турецької Республіки фрегатом TCG GAZIANTEP і корветом TCG HEYBELIADA. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-центрі командування ВМС ЗСУ.

Мета заходів полягала у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціонального корабельного тактичного з’єднання, відповідно до стандартів НАТО, та в підвищенні рівня взаємосумісності.

Кораблі провели тактичне маневрування, тренування по зв’язку, передачі вантажів на ходу.

“Участь в цих тренуваннях була дуже корисною для екіпажу корабля, ми отримали додаткові знання та удосконалили навички взаємодії з нашими іноземними колегами за сучасними стандартами”, — зазначив командир ракетного катера “Прилуки” капітан 3 рангу Павло Рудь.

Як повідомлялося, з 3 до 5 квітня в порту Одеси з дружнім візитом перебували кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки фрегат TCG GAZIANTEP і корвет TCG HEYBELIADA.

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