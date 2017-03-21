Украинский посол призвал чешских журналистов публиковать карту Украины без ошибок

Как пишет издание, обращение вызвано, как указано в письме, номером газеты от 20 марта этого года, где в статье "Поток украинцев течет из Польши" было опубликовано изображение карты Украины, "на которой отсутствует ее неотъемлемая часть - Автономная Республика Крым" .

По информации СМИ, в письме в редакцию чешской газеты посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис, в частности, отмечает, что это изображение, "к сожалению, сознательно или бессознательно, играет на руку российской пропаганде, которая использует любую возможность, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество в вопросе территориальной принадлежности Крыма".

При этом в письме, которое издание имеет в расположении, отмечается, что аннексия Крыма Россией является грубым нарушением международного права и международных обязательств.

"Это преступление было однозначно осуждено международным сообществом в ряде резолюций международных организаций, в том числе в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины".

С точки зрения международного права, "Крым был, есть и всегда будет оставаться территорией Украины", говорится в письме.

Напомним, Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом в оккупированный Крым депутата чешского парламента Ярослава Голика.