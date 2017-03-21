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Український посол закликав чеських журналістів публікувати мапу України без помилок

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Посольство України в Чехії звернулося з листом до редакції популярного чеського щоденника Lidové noviny із проханням публікувати мапу України без помилок, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як пише видання, звернення викликане, як зазначено в листі, номером газети від 20 березня цього року, де в статті “Потік українців тече з Польщі” було опубліковане зображення карти України, “на якому відсутня її невід’ємна частина — Автономна Республіка Крим”.

За інформацією ЗМІ, у листі до редакції чеської газети посол України в Чехії Євген Перебийніс, зокрема, наголошує, що це зображення, “на жаль, свідомо чи несвідомо, грає на руку російській пропаганді, яка використовує будь-яку можливість, щоб ввести в оману міжнародне співтовариство у питанні щодо територіальної приналежності Криму”.

При цьому в листі, який видання має у своєму розпорядженні, зазначається, що анексія Криму Росією є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних зобов’язань.

“Цей злочин був однозначно засуджений міжнародним співтовариством в ряді резолюцій міжнародних організацій, в тому числі в резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 68/262 від 27 березня 2014 “Територіальна цілісність України”.

З точки зору міжнародного права, “Крим був, є і завжди залишатиметься територією України”, мовиться у листі.

Нагадаємо, Посольство України в Чехії висловило протест щодо візиту до окупованого Криму депутата чеського парламенту Ярослава Голіка.

Українські Національні Новини

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