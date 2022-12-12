Украинский народ получит премию Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В среду, 14 декабря, украинский народ будет награжден премией Европейского парламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Вероятно, президент Украины Владимир Зеленский выступит онлайн на пленарном заседании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.
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"Отважный украинский народ будет награжден премией Сахарова Европейского парламента 2022 года за свободу мысли на церемонии в среду в полдень", – говорится в сообщении.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на пленарном заседании дистанционно.
Напомним
Ранее сообщали, что Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула народ Украины и президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова 2022 года.
Справка
Премия Сахарова за свободу мысли была основана в 1988 году. Это ежегодная награда, названная в честь известного советского ученого и диссидента Андрея Сахарова. Ее вручают людям, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.
Кандидатов на получение премии выдвигают 40 депутатов Европарламента или депутатская фракция.
Фракция ЕНП является крупнейшей политической группой в Европейском парламенте, в которую входят 176 членов из всех стран-членов ЕС.