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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Український народ отримає премію Сахарова

Український народ отримає премію Сахарова

Київ • УНН

 • 639763 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У середу, 14 грудня, український народ нагородять премією Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки. Імовірно, президент України Володимир Зеленський виступить онлайн на пленарному засіданні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Європейського парламенту.

Цитата

"Відважний український народ буде нагороджено премією Сахарова Європейського парламенту 2022 року за свободу думки на церемонії в середу опівдні", – ідеться у повідомленні.

Очікують, що президент України Володимир Зеленський виступить на пленарному засіданні дистанційно.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що Європейська народна партія (ЄНП) висунула народ України та президента Володимира Зеленського на премію імені Сахарова 2022 року.

Довідка

Премія Сахарова за свободу думки заснована 1988 року. Це щорічна нагорода, названа на честь відомого радянського вченого та дисидента Андрія Сахарова. Її вручають людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі.

Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або депутатська фракція.

Фракція ЄНП є найбільшою політичною групою в Європейському парламенті, до якої входять 176 членів із усіх країн-членів ЄС.

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