Украинский нападающий стал футболистом южнокорейского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинский нападающий Борис Тащи перешел в южнокорейского ФК "Пхоханг Стилерс", передает УНН со ссылкой на "sports.news.naver.com".
Детали
Соглашение между сторонами рассчитано до конца декабря 2021 года. В новой команде футболист будет выступать под 7-м номером. "Пхоханг Стилерс" в прошлом сезоне замкнул топ-3 чемпионата Южной Кореи.
Последним клубом 27-летнего форварда был "Санкт-Паули", за который он выступал с 2019 года. Украинец разорвал контракт с немецким клубом в январе этого года.
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В течение карьеры Тащи защищал цвета "Черноморца", московского "Динамо", "Говерлы", "Штутгарта", "Брно" и "Дуйсбурга". Последним клубом футболиста был немецкий "Санкт-Паули", за который он играл с июля 2019 по январь 2021 года.
Дополнение
В активе Тащи 9 проведенных матчей за сборную Украины U-21.