Український нападник став футболістом південнокорейського клубу

Деталі

Угода між сторонами розрахована до кінця грудня 2021 року. У новій команді футболіст виступатиме під 7-м номером. "Пхоханг Стілерс" минулого сезону замкнув топ-3 чемпіонату Південної Кореї.

Останнім клубом 27-річного форварда був "Санкт-Паулі", за який він виступав з 2019 року. Українець розірвав контракт з німецьким клубом в січні цього року.

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Протягом кар'єри Тащі захищав кольори "Чорноморця", московського "Динамо", "Говерли", "Штутгарта", "Збройовки" і "Дуйсбурга". Останнім клубом футболіста був німецький "Санкт-Паулі", за який він грав з липня 2019 по січень 2021 року.

Доповнення

В активі Тащі 9 проведених матчів за збірну України U-21.