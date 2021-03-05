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Шевченко назвав розширений склад збірної перед стартом відбору на ЧС-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, яких він планує викликати на перший у 2021 році збір національної команди, інформує УНН з посиланням на пресцентр УАФ.

Деталі

До реєстру ввійшли 33 футболісти, але з огляду на ситуацію у світі та Європі з коронавірусом така велика кількість має свою логіку й ближче до початку збору національної команди список буде скориговано.

Наразі в списку опинилися:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – "Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ("Реал").

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – "Динамо"), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайліченко ("Андерлехт").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі – "Шахтар"), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – "Динамо"), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош"), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – "Аталанта"), Євген Макаренко ("Кортрейк"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем").

Нападники: Жуніор Мораєс ("Шахтар"), Артем Бєсєдін ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент").

Доповнення

У березні на збірну України очікує одразу три поєдинки у відборі до ЧС-2022. 24-го числа в Сен-Дені "синьо-жовті" зіграють із чинними чемпіонами світу, французами, 28-го у Львові поміряються силами з Фінляндією, а 31-го також у столиці Галичини приймуть Казахстан.

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