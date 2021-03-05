Шевченко назвал расширенный состав сборной перед стартом отбора на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов, которых он планирует вызвать на первый в 2021 году сбор национальной команды, информирует УНН со ссылкой на пресс-центр УАФ.
Детали
В реестр вошли 33 футболиста, но учитывая ситуацию в мире и Европе с коронавирусом такое большое количество имеет свою логику и ближе к началу сбора национальной команды список будет скорректирован.
Сейчас в списке оказались:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал").
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт").
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош"), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта"), Евгений Макаренко ( "Кортрейк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм").
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент").
Дополнение
В марте сборную Украины ожидает сразу три поединка в отборе к ЧМ-2022. 24-го числа в Сен-Дени "сине-желтые" сыграют с действующими чемпионами мира, французами, 28-го во Львове померяются силами с Финляндией, а 31-го также в столице Галичины примут Казахстан.