Украинской медицине нужна молодежь, которая умеет работать на новом оборудовании - О.Спиженко

"Когда мы как инвесторы имеем сегодня возможность привезти оборудование, то очень тяжело найти квалифицированных работников, которые имели бы желание и умение на нем работать, - это с одной стороны. Более того, уже наступило такое время, когда в нашей стране недостаточно просто привезти оборудование - нужная и молодежь, которая будет учиться работать на нем. Поэтому должно существовать такое взаимоуважение друг к другу: у работников должно быть уважение к оборудованию, у инвесторов должно быть желание обучать работников. И этот цикл должен работать в едином ключе", - сказал О.Спиженко.

Также он отметил, что на сегодняшнем форуме медицинских физиков нужно обсудить проблемы, которые существуют в этой области, и определить цели.

Напомним, в Киеве начался первый форум медицинских физиков.

Как сообщал УНН, по словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках.