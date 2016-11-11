Украинской медицине нужна молодежь, которая умеет работать на новом оборудовании - О.Спиженко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине не хватает квалифицированных медработников, умеющих работать на новом медицинском оборудовании, поэтому инвесторы и молодежь должны сотрудничать, чтобы иметь хороший результат и развитие украинской медицины. Об этом во время первого форума медицинских физиков сказал советник министра Кабинета Министров Украины, руководитель Ассоциации частных клиник Украины Олег Спиженко, передает корреспондент УНН.
"Когда мы как инвесторы имеем сегодня возможность привезти оборудование, то очень тяжело найти квалифицированных работников, которые имели бы желание и умение на нем работать, - это с одной стороны. Более того, уже наступило такое время, когда в нашей стране недостаточно просто привезти оборудование - нужная и молодежь, которая будет учиться работать на нем. Поэтому должно существовать такое взаимоуважение друг к другу: у работников должно быть уважение к оборудованию, у инвесторов должно быть желание обучать работников. И этот цикл должен работать в едином ключе", - сказал О.Спиженко.
Также он отметил, что на сегодняшнем форуме медицинских физиков нужно обсудить проблемы, которые существуют в этой области, и определить цели.
Напомним, в Киеве начался первый форум медицинских физиков.
Как сообщал УНН, по словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках.