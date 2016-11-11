Українській медицині потрібна молодь, яка вміє працювати на новому обладнанні – О.Спіженко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні не вистачає кваліфікованих медпрацівників, які вміють працювати на новому медичному обладнанні, тому інвестори і молодь мають співпрацювати, щоб мати гарний результат та розвиток української медицини. Про це під першого форуму медичних фізиків сказав радник міністра Кабінету Міністрів України, керівник Асоціації приватних клінік України Олег Спіженко, передає кореспондент УНН.
“Коли ми як інвестори маємо на сьогодні можливість привезти обладнання, то дуже тяжко знайти кваліфікованих працівників, які б мали б бажання і вміння на ньому працювати, — це з одного боку. Більше того, вже настав такий час, коли в нашій країні не достатньо просто привезти обладнання — потрібна і молодь, яка буде вчитися працювати на ньому. Тож повинна існувати така взаємоповага один до одного: у працівників має бути повага до обладнання, у інвесторів має бути бажання навчати працівників. І оцей цикл має працювати у єдиному ключі”, — сказав О.Спіженко.
Також він зазначив, що на сьогоднішньому форумі медичних фізиків потрібно обговорити проблеми, які існують у цій галузі, і визначити цілі.
Нагадаємо, у Києві розпочався перший форум медичних фізиків.
Як повідомляв УНН, за словами віце-президента Національної академії наук (НАН) України, академіка НАН Антона Наумовця, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках.