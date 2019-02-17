Украинский голкипер попал в десятку самых дорогих молодых игроков Примеры

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59738 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80045 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129974 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129981 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129577 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124974 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160571 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117819 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинский голкипер попал в десятку самых дорогих молодых игроков Примеры

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вошел в число самых дорогих футболистов чемпионата Испании в возрасте до 20 лет, сообщает УНН со ссылкой на Transfermarkt.

20-летний Лунин разделил 7-е место с Браими Диасом ("Реал"), Самуэлем Чуквуезе ("Вильярреал"), Оскаром Родригесом ("Леганес") и Перу Ноласкоайом ("Атлетик"). Портал всех пятерых оценил в 5 млн. евро.

Наиболее дорогим молодым игроком оказался Винисиус из "Реала" - 35 млн. евро. Франа Бельтран с "Сельты" оценили в 18 млн. евро, Педро Порро с "Жироны" - в 10.

Напомним, что другой испанский клуб проявлял намерен арендовать Лунина.

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