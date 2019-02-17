Украинский голкипер попал в десятку самых дорогих молодых игроков Примеры

20-летний Лунин разделил 7-е место с Браими Диасом ("Реал"), Самуэлем Чуквуезе ("Вильярреал"), Оскаром Родригесом ("Леганес") и Перу Ноласкоайом ("Атлетик"). Портал всех пятерых оценил в 5 млн. евро.

Наиболее дорогим молодым игроком оказался Винисиус из "Реала" - 35 млн. евро. Франа Бельтран с "Сельты" оценили в 18 млн. евро, Педро Порро с "Жироны" - в 10.

Напомним, что другой испанский клуб проявлял намерен арендовать Лунина.