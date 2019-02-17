Український голкіпер потрапив до десятки найдорожчих молодих гравців Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Воротар збірної України Андрій Лунін увійшов до числа найдорожчих футболістів чемпіонату Іспанії у віці до 20 років, повідомляє УНН з посиланням на Transfermarkt.
20-річний Лунін розділив 7-ме місце з Браімі Діасом (“Реал”), Самуелем Чуквуезе (“Вільярреал”), Оскаром Родрігесом (“Леганес”) і Перу Ноласкоайом (“Атлетік”). Портал усіх п’ятьох оцінив в 5 млн. євро.
Найбільш дорогим молодим гравцем виявився Вінісіус з “Реала” — 35 млн. євро. Франа Бельтрана з “Сельти” оцінили в 18 млн. євро, Педро Порро з “Жирони” — в 10.
Нагадаємо, що інший іспанський клуб виявляв намір орендувати Луніна.