Украинский гимнаст Радивилов завоевал два "золота" Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В упражнениях на кольцах Игорь Радивилов получил от судей 15,266 балла и оказался на первой строчке пьедестала.
Еще одно золото украинский гимнаст получил в опорном прыжке с оценкой 14,599.
Напомним, в Киеве с 15 по 18 марта состоялись соревнования по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной", на которых два золота завоевали украинские юниорки и еще три - сборная команда в групповых упражнениях.