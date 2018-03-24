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Український гімнаст Радівілов виборов два "золота" Кубка світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Український гімнаст Ігор Радівілов виборов золоті медалі на етапі Кубка світу в місті Доха, передає УНН з посиланням на НОК України.

У вправах на кільцях Ігор Радівілов отримав від суддів 15,266 балу та опинився на першій сходинці п'єдесталу.

Ще одне золото український гімнаст здобув в опорному стрибку з оцінкою 14,599.

Нагадаємо, у Києві з 15 по 18 березня відбулися змагання з художньої гімнастики “Кубок Дерюгіної”, на яких два золота здобули українські юніорки та ще три — збірна команда у групових вправах.

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