Украинский гандбольный клуб победил на турнире в Польше

Соперницами львовянок были две польские команды: хозяин турнира — “Корона гандбол Кельце” и МКС “Пьотроковия”.

Сначала львовянки одолели “Пьотроковию” со счетом 37:26 (25:19). Во второй день победили и хозяек соревнований “Корону гандбол Кельце” — 37:25 (22:13).

Примечательно, что Ирину Стельмах признали лучшей игроком турнира в составе “Галичанки”.

Кроме того добавим, в пределах турнира юниорская ГК “Галичанка”, сформированная из гандболисток ЛУФК (Львовского училища физической культуры), сыграла два товарищеских спарринга со второй командой “Короны гандбол Кельце”. В обеих встречах сильнее были львовские юниорки — 32:24 (16: 9) и 33:22 (16:11).