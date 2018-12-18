Украинский гандбольный клуб победил на турнире в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Гандбольная команда "Галичанка" в Кельце (Польша) приняла участие в двадцать первом по счету международном турнире "Мемориал Анджея Ковальчика", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Соперницами львовянок были две польские команды: хозяин турнира — “Корона гандбол Кельце” и МКС “Пьотроковия”.
Сначала львовянки одолели “Пьотроковию” со счетом 37:26 (25:19). Во второй день победили и хозяек соревнований “Корону гандбол Кельце” — 37:25 (22:13).
Примечательно, что Ирину Стельмах признали лучшей игроком турнира в составе “Галичанки”.
Кроме того добавим, в пределах турнира юниорская ГК “Галичанка”, сформированная из гандболисток ЛУФК (Львовского училища физической культуры), сыграла два товарищеских спарринга со второй командой “Короны гандбол Кельце”. В обеих встречах сильнее были львовские юниорки — 32:24 (16: 9) и 33:22 (16:11).