Український гандбольний клуб тріумфував на турнірі в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Гандбольна команда "Галичанка" у Кельце (Польща) взяла участь у двадцять першому за ліком міжнародному турнірі "Меморіал Анджея Ковальчика", інформує УНН із посиланням на прес-службу клубу.
Суперницями львів’янок були дві польські команди: господар турніру – "Корона гандбол Кельце" та МКС "Пьотроковія".
Спочатку львів’янки здолали "Пьотроковію" з рахунком 37:26 (25:19). У другому дні перемогли й господарок змагань "Корону гандбол Кельце" – 37:25 (22:13).
Примітно, що Ірину Стельмах визнали найкращою гандболісткою турніру в складі "Галичанки".
Крім того додамо, в межах турніру юніорська ГК "Галичанка", сформована з гандболісток ЛУФК (Львівського училища фізичної культури), зіграла два товариські спаринги з другою командою "Корони гандбол Кельце". В обох зустрічах сильнішими були львівські юніорки – 32:24 (16:9) та 33:22 (16:11).