Украинский фристайлист Абраменко стал вице-чемпионом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу, что происходит в штате Юта, США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу НОК в Facebook.
“Александр Абраменко — вице-чемпион мира!!! Поздравляем нашего олимпийского чемпиона с первой в карьере и второй в истории украинского лыжной акробатике наградой чемпионата мира (после бронзы, которую Ольга Волкова получила 2011 года, кстати, так же в Дир-Вэлли)”, — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета в Facebook.
Напомним, ранее, в прошлом году, олимпийского чемпиона Абраменко был признали лучшим спортсменом месяца в Украине.
Как сообщал УНН, несколько стран предлагали Абраменко изменить гражданство, как до ОИ-2018, так и после.