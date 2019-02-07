Український фристайліст Абраменко став віце-чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Український фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну медаль чемпіонату світу з фристайлу і сноубордингу, що відбувається у штаті Юта, США. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку НОК у Facebook.
“Олександр Абраменко — віце-чемпіон світу!!! Вітаємо нашого олімпійського чемпіона з першою в кар’єрі і другою в історії української лижної акробатики нагородою чемпіонату світу (після бронзи, яку Ольга Волкова здобула 2011 року, до речі, так само у Дір-Веллі)”, — йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету у Facebook.
Нагадаємо, раніше, в минулому році, олімпійського чемпіона Абраменка було визнано кращим спортсменом місяця в Україні.
Як повідомляв УНН, кілька країн пропонували Абраменку змінити громадянство, як до ОІ-2018, так і після.