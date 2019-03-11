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ООС: Украинский буксир взял на сопровождение корабль ФСБ РФ

ООС: Украинский буксир взял на сопровождение корабль ФСБ РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Во время выхода украинского морского буксира "Корец" из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль были обнаружены надводные корабли России. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-центр Операции объединенных сил.

“С целью выполнения поставленных командованием Объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки морской буксир “Корец” совершил плановый выход в море. Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль, после визуального наблюдения его идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование курсу “Корец”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Как оказалось, неизвестным кораблем был российский “Краснодарец”.

“Незваные гости оказался сторожевой корабль ФСБ РФ „Краснодарец“ (проект 10412, шифр „Светлячок“). Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял „Корец“ на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди”, — добавляют военные.

Как добавили в пресс-центре, “несмотря на „неприятное соседство“, на борту буксира „Корец“ отработали вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнили упражнения практических стрельб из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия”.

Отмечается, что выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром “Корец” прикрывались дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.

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