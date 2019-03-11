ООС: Украинский буксир взял на сопровождение корабль ФСБ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Во время выхода украинского морского буксира "Корец" из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль были обнаружены надводные корабли России. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-центр Операции объединенных сил.
“С целью выполнения поставленных командованием Объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки морской буксир “Корец” совершил плановый выход в море. Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль, после визуального наблюдения его идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование курсу “Корец”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Как оказалось, неизвестным кораблем был российский “Краснодарец”.
“Незваные гости оказался сторожевой корабль ФСБ РФ „Краснодарец“ (проект 10412, шифр „Светлячок“). Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял „Корец“ на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди”, — добавляют военные.
Как добавили в пресс-центре, “несмотря на „неприятное соседство“, на борту буксира „Корец“ отработали вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнили упражнения практических стрельб из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия”.
Отмечается, что выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром “Корец” прикрывались дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.