Украинский боксер возглавил мировой рейтинг WBO

Александр Усик и Василий Ломаченко имеют чемпионские титулы в тяжелом и в легкой весовых категориях соответственно. Относительно изменений, то Олег Малиновский, выступающий в полулегком весе поднялся со второго на первую строчку, возглавив генерацию. У него в активе 23 победы, 7 досрочных и ни фиаско.



Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик занимает 11-й ступень в легком весе, а украинец Арнольд Хегай 8-й в полулегком весе.



Напомним, что наш Иван Редкач одержал победу нокаутом в первом раунде боя в США.