Український боксер очолив світовий рейтинг WBO

Олександр Усик та Василь Ломаченко мають чемпіонські титули у важкій і в легкій вагових категоріях відповідно. Щодо змін, то Олег Маліновський, який виступає у напівлегкій вазі піднявся з другого на перший рядок, очоливши генерацію. У нього в активі 23 перемоги, 7 дострокових і жодного фіаско.



Володар поясу WBO International Денис Берінчик посідає 11-й щабель у легкій вазі, а українець Арнольд Хегай 8-й у напівлегкій вазі.



Нагадаємо, що наш Іван Редкач здобув перемогу нокаутом у першому раунду бою в США.