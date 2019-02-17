Українець у першому раунді нокаутував американського боксера

Редкач серією атак притис опонента до канатів. Згодом Херріс перебуваючи в середині рингу після одного з ударів по тулубу впав на настил – нокдаун. Проте американець не протримався до першої перерви і друге падіння на підлогу спричинило зупинку бою від рефері в рингу.

Примітно, що для досвідченого 32-річного українця виграш став другим поспіль після двох поразок.

Як повідомляв УНН, Редкач у 2017 році потрапив в ДТП після якого знаходився в реанімації.