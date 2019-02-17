Українець у першому раунді нокаутував американського боксера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Український боксер першої напівсередньої ваги Іван Редкач (22-4-1, 17 KO) вийшов переможцем з двобою проти американця Тайрона Харріса (26-14, 16 КО), передає кореспондент УНН.
Редкач серією атак притис опонента до канатів. Згодом Херріс перебуваючи в середині рингу після одного з ударів по тулубу впав на настил – нокдаун. Проте американець не протримався до першої перерви і друге падіння на підлогу спричинило зупинку бою від рефері в рингу.
Примітно, що для досвідченого 32-річного українця виграш став другим поспіль після двох поразок.
Як повідомляв УНН, Редкач у 2017 році потрапив в ДТП після якого знаходився в реанімації.